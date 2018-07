Seis homens e uma mulher irão decidir o destino de 26 policiais militares

Os jurados foram sorteados na manhã desta segunda-feira para compor o Tribunal de Júri do julgamento do massacre do Carandiru. São 6 homens e uma mulher, o que dá uma ampla maioria masculina. Na semana passada, haviam sido sorteados cinco mulheres e dois homens. Na ocasião, o júri foi dissolvido depois que uma das juradas passou mal.

O juiz, os promotores e a advogada de acusação do caso já estão no Fórum da Barra Funda. O Tribunal de Justiça ainda não confirmou a chegada dos réus. A imprensa permanece do lado de fora do prédio, sem acesso ao plenário.