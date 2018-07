Seis testemunhas chegaram ao Fórum

Até as 12h30, seis das 23 testemunhas do julgamento do Massacre do Carandiru haviam chegado ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Cinco são de acusação e um de defesa. Entre os de acusação, um cumpre pena na Penitenciária de Marília.

Os trabalhos foram interrompidos e o julgamento foi para o intervalo de almoço por volta das 12h20. Nesta manhã, as peças foram lidas pelos jurados. Em cerca de uma hora, o Tribunal do Júri deve retomar, e as testemunhas serão ouvidas.