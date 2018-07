Confirmados sete mortos em acidente com ônibus no Rio

Fábio Grellet – O Estado de S.Paulo

RIO – Sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas quando um ônibus caiu do viaduto Brigadeiro Trompowski, na pista lateral da avenida Brasil, no sentido centro, nas imediações da Ilha do Governador, por volta das 16h30 desta terça-feira, 2.

O ônibus, da Viação Paranapuan, fazia a linha 328 (Bananal-Castelo) e ficou com as rodas para cima. A avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio, ficou totalmente interditada por cerca de 15 minutos. Três helicópteros foram usados no socorro às vítimas. Os feridos foram encaminhados aos hospitais Federal de Bonsucesso, Miguel Couto, Souza Aguiar e Getúlio Vargas.

Dois helicópteros, dos bombeiros e da Polícia Civil, estão sendo usados na operação. A avenida Brasil chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos, e agora está parada no sentido centro.