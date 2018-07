Testemunha de acusação diz que havia mais de cem mortos apenas no segundo pavimento

A testemunha de acusação Antonio Carlos Dias, ex-detento à época do massacre do Carandiru, está sendo interrogado pelo promotor de Justiça Fernando Pereira da Silva.

Dias disse ter contado mais de 100 mortos no segundo pavimento do Pavilhão 9. Segundo relatos oficiais, foram 111 detentos mortos no dia 2 de outubro de 1992. Havia pelo menos o dobro de mortos declarados oficialmente, de acordo com Dias. “Esses 111 eram os que tinham família e recebiam visita“, afirmou.

Dias permaneceu detido por cinco anos na Casa de Detenção de São Paulo.