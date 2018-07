Testemunha de acusação relata a ação da PM no dia do massacre

O julgamento do massacre do Carandiru começou nesta segunda-feira, dia 15, no Fórum da Barra Funda. A primeira testemunha a ser ouvida, de acusação, é o detento à época do massacre Antonio Carlos Dias.

Ele relatou a entrada dos policiais militares no Pavilhão 9 na Casa de Detenção de São Paulo, no dia 2 de outubro de 1992, e afirmou ter visto alguns detentos sendo mortos por armas de fogo. A ação durou cerca de uma hora, segundo ele, que chegou a se emocionar durante o relato.

Dias também afirmou que após a ação da PM os presos foram mantidos em suas celas até o dia seguinte.

Sete jurados – seis homens e uma mulher – compõem o Conselho de Sentença. São eles que vão decidir o futuro dos 26 réus acusados de matarem 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 da prisão.