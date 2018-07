Testemunha de defesa considera uma "fantasia" a ideia de que havia mais que uma centena de corpos

O desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, segunda testemunha de defesa a depor, negou que os policiais militares tenham atirado no momento da invasão do Pavilhão 9 do Carandiru, no dia 2 de outubro de 1992. “Em hipótese alguma eles entraram atirando”. Ele reconheceu, no entanto, ter ouvido barulho de armas de fogo após a invasão. “Depois do ingresso (dos PMs) ouvi tiros, inclusive de rajadas de metralhadoras. Antes, não me recordo.”