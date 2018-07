Testemunhas serão ouvidas após o almoço

Os 24 réus permanecem sentados do lado esquerdo da sala de audiência. Os sete jurados, cinco mulheres e dois homens, vão ler as peças de acusação e defesa e, após, será feito um intervalo. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça solicitou que os jornalistas saíssem da sala porque as conversas paralelas estariam atrapalhando a leitura das peças.

Apenas depois do almoço, as testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas.

Por volta das 11h, teve início o julgamento do que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. 26 PMs são acusados de matarem 15 presos no 2º Pavimento do Pavilhão 9 em outubro de 1992.