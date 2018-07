Uma pessoa morre em desabamento de fachada em SP

Por Artur Rodrigues – Atualizado às 19h57

A fachada de um prédio desabou no fim da tarde desta quinta-feira na Avenida Liberdade, altura do número 700, na região central da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima não identificada foi retirada do local já sem vida. Outras sete pessoas têm ferimentos leves.

Avenida Liberdade está interditada no sentido bairro.

Pelas primeiras informações, o acidente aconteceu em uma obra. Não consta nenhuma autorização da Prefeitura para uma obra no local.

As buscas por mais vítimas continuam. Há 19 viaturas dos bombeiros no local.