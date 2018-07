O julgamento dos policias militares, réus pela morte de 111 detentos no Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, ocorre mais de 20 anos depois do episódio que ficou conhecido como o massacre do Carandiru.

O Estadão preparou reportagens especiais sobre o massacre do dia 2 de outubro de 1992.

ESPECIAL: Veja depoimentos de ex-funcionário, MP e advogado

Vítima: sobrevivente conta como escapou do massacre