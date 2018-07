Vídeo da defesa é retomado após 40 minutos de interrupção

O vídeo requerido pela defesa, São Paulo Sob Ataque, foi interrompido pela segunda vez, sem maiores explicações do juiz José Augusto Marzagão. Todos os jurados se retiraram do plenário, e a pausa durou cerca de 40 minutos – às 18h25, a transmissão foi retomada. Na quarta-feira, dia 17, um dos jurados passou mal e o julgamento teve de ser suspenso até o início da tarde desta quinta-feira.

Na tarde desta quinta, após a leitura das peças processuais, a promotoria e a defesa pediram para transmitir vídeos aos jurados – cada um com cerca de 30 minutos de duração.

O julgamento do massacre do Carandiru teve início na segunda-feira, dia 15. Nesta etapa, são julgados 26 dos 79 policiais militares acusados de participarem da invasão à Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992. Os 26 réus são acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru.