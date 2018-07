Hora de procurar!

São 9 piratas, 4 múmias, 9 fantasmas de pirata, 5 piratas tremendo e 6 urubus. Tudo isso escondido nesse grande navio do livro 1001 Supresas Para Procurar com os Piratas.

Depois que você achar isso tudo que está na imagem, pode se interessar pelo livro, que ainda tem caça ao tesouro, aventuras no mar e na escola de pirataria. São muitas coisas para procurar, mais de mil! Aceita o desafio?

Depois de dar conta de achar as 1001 coisas com os piratas você pode se aventurar procurando coisas no 1001 Coisas Para Procurar na Cidade e no 1001 Coisas Para Descobrir no País das Fadas.

1001 Surpresas para Procurar Com Os Piratas

Autor: Lloyd Jones

Ilustrações: Teri Gower

Editora: Usborne

Preço: R$ 29,90