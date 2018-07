´

A Moranguinho é uma das personagens mais queridas das meninas. No DVD Moranguinho com Muito Brilho (Logon, R$ 19,90), você descobre algumas histórias dela com sua turma. São 5 episódios: Abrindo o Jogo, O Sumiço de Amora Linda, Corrida Tutti-Frutti, O Perfume Especial e Concurso de Dança. E todos com algumas coisinhas em comum: esmaltes incríveis, cabelos produzidos e, de vez em quando, uma briguinha. Mas amiga que é amiga sempre acaba se entendendo não é?