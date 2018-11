Tom e Jerry no Mundo Mágico de Oz

O Estadinho tem mais uma sugestão de DVD para fechar a semana. Assim você aproveita o último suspiro das suas férias. Quem te acompanha é a dupla mais briguenta dos desenhos animados: Tom e Jerry.

Dessa vez eles foram parar no Mundo Mágico de Oz! Pairam sobre o arco-íris, lutam com macacos e correm pela estrada de tijolos amarelos com Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e todo o resto dessa turma encantada.

O bacana dessa história contada noTom e Jerry e O Mágico de Oz (Warner, R$ 29,90) é conhecer músicas como Over The Rainbow, que fizeram parte da trilha sonora desse clássico dos cinemas e da literatura. Pode viajar.