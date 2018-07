Modernismo e o mundo de Tarsila

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana conta a história de uma menina que nasceu numa fazenda e depois ganhou o mundo: Tarsila do Amaral.

Ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886, em Capivari, uma cidade do interior de São Paulo. Vivia numa fazenda com um grande casarão. Lá, ela corria pelos pastos, nadava no lago, subia em árvores, fazia bonecas de mato e brincava com seus 40 gatinhos. Para os estudos, uma professora vinda da Bélgica ensinava a ler e escrever em francês. Aliás, tudo na casa da menina vinha da França: tecidos para as roupas, comidas e até os versos que seu pai, Juca, dizia. Naquela época, tudo o que vinha de Paris, a capital francesa, era muito valorizado por aqui. Perfumes, enfeites e os vestidos importados faziam Tarsila imaginar contos de fadas.

Um dia, antes de dormir, a babá de Tarsila contou uma história. “Está vendo aquele buraco lá em cima, no teto do seu quarto? De lá, durante a noite, sai um monstro. Primeiro cai um braço. Depois, pés enormes. Por último, a cabeça..” Todas as crianças da casa morriam de medo.

Na casa da fazenda havia vários quartos. Em um deles, pouco usado, Tarsila se escondia das visitas que a mãe Lydia recebia. Tímida, ela gostava mesmo era de brincar e ouvir as histórias que as empregadas da casa contavam antes de dormir. A escravidão tinha acabado de ser abolida e muitos ex-escravos e filhos de ex-escravos continuaram trabalhando na Fazenda São Bernardo, propriedade dos Amaral.

Assim foi a infância de Tarsila, que fez seu primeiro desenho com lápis de cor: uma galinha rodeada de pintinhos bem amarelos. A pequena menina nem imaginava que seu futuro seria brilhante. Quando cresceu, foi para São Paulo estudar. Depois, partiu para a Europa onde estudou com mestres das artes que ficaram impressionados com seu talento.

Quer saber mais sobre essa artista e ainda brincar com algumas de suas obras? É só clicar nas páginas abaixo!

O Modernismo de Oswald e Mário de Andrade

Como contamos no Estadinho, Tarsila do Amaral foi uma das artistas mais importantes do Modernismo, que começou na Semana de Arte Moderna (e que faz 90 anos agora). Ela não participou da Semana, mas foi só voltar para o Brasil, meses depois, que se juntou ao grupo modernista. Desse grupo, os escritores Oswald e Mário de Andrade foram os mais ativos participantes.

Mário de Andrade influenciou muito a produção de literatura moderna brasileira e escreveu um livro muito famoso, o Macunaíma. Em outro livro, de poesias chamado Pauliceia Desvairada, escreveu um prefácio considerado a base do Modernismo brasileiro.

Oswald de Andrade também é peça importante dessa parte de nossa história. Considerado o mais rebelde desse grupo que se reuniu no Teatro Municipal, ele escreveu dois manifestos importantes. O Manifesto da Poesia Pau Brasil demonstrava o desejo de que o Brasil se livrasse das formas europeias de fazer literatura e criasse uma identidade própria, digna de ser exportada para o mundo. E o Manifesto Antropofágico, de tom mais político, que sugeria que o País deveria devorar as referências europeias e criar seu próprio modo de fazer arte, música e literatura.

Para conhecer mais Tarsila do Amaral

Tarsila tinha uma sobrinha-neta muito querida, que ganhou o seu nome. Tarsilinha cresceu encantada com as obras que via nas paredes da casa da tia e um dia ganhou dela um anel mágico. Essa história você conhece no livro O Anel Mágico da Tia Tarsila (Companhia das Letrinhas, R$ 36). Nós conversamos um pouquinho com ela sobre o livro, olhe só:

Quando surgiu a ideia de escrever essa história?

Tarsilinha: Por tomar conta dos direitos autorais dela, eu ainda sou muito envolvida com as coisas da tia Tarsila. Além disso, nós sempre tivemos uma ligação muito forte. Eu tenho irmãos, que eram muito queridos por ela também, mas nossa relação era especial. Ela sempre perguntava de mim, gostava de ouvir histórias de minhas travessuras e adorava quando eu ia até a casa dela. Esse vínculo ainda é muito forte, por isso senti vontade de contar essa história, mesmo depois de já ter escrito a biografia da minha tia Tarsila.

Como foi buscar as lembranças da infância da Tarsila para escrever o livro?

Meu pai era o advogado da tia Tarsila e minha mãe era uma grande amiga dela, então eles viveram sempre muito próximos e conseguiram me contar essas histórias. A família toda colaborou, cada um contando uma história e eu fui juntando essas coisas todas. A infância da minha tia foi muito parecida com a minha, já que eu também brincava naquela fazenda em que ela morou.

Qual a lembrança mais forte que você tem do convívio com sua tia Tarsila?

Minha lembrança mais forte é de estar na casa dela, vendo os quadros que se tornaram tão importantes pendurados na parede. Eu amava ir até lá, ficar perto conversando. Minha tia já estava na cadeira de rodas e confiava só em minha mãe para levá-la de carro aos seus compromissos. Tudo era muito especial.

Tarsila do Amaral usava o anel mágico que ela lhe deu todos os dias. Você também usa?

Esse anel tem um valor sentimental muito grande para mim, por isso, prefiro usá-lo só em ocasiões muito especiais.

Outro livro legal de conhecer sobre a Tarsila é o Sonho de Abaporu, de Marcelo Cipis, (Caramelo, R$ 31,50) . Imagine só que o Abaporu da obra de Tarsila foge da tela para o mundo! Ele sente falta do Brasil e viaja pelo mundo. Passeia pela França, Bahia, toma café em um boteco e até dança tango na Argentina. Afinal, é lá que ele mora, no Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires).

No livro A Infância de Tarsila do Amaral, de Carla Caruso (Callis, R$ 25), você conhece mais detalhes da vida da menina na fazenda e entende melhor como suas experiências e vivências de infância foram parar em suas obras. Tudo contado de maneira bem delicada e fácil de ler.

Outro livro que conta a história e explica o trabalho de Tarsila é Mestres das Artes no Brasil – Tarsila do Amaral, de Angela Braga e Lígia Rego (Moderna, R$ 30). Nele você descobre mais da trajetória dessa artista. Desde sua infância até os estudos na Europa.

Agora que você já sabe mais sobre Tarsila do Amaral e o Modernismo, pode começar a fazer as brincadeiras do Estadinho desta semana. Se você quiser, pode pintar as cores e as histórias da sua infância num lindo quadro. Inspire-se em mais algumas obras da artista.



Sol Poente, de 1929.

Autorretrato, de 1921.

O Lago, 1928.

O Sapo, 1928.

Urutu, 1928.