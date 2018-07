Brincou muito neste feriado? Agora você pode navegar aqui no blog do Estadinho para conhecer livros bacanas, descobrir onde vai ser o Circuito de amanhã e depois se distrair com o jogo PacBolinha. Inspirado nos clássicos jogos de come-come, a missão é fazer com que Bolinha coma suas guloseimas longe da Luluzinha, que tenta atrapalhar tudo. Quer jogar? Clique aqui.