Circuito maluco

Vapor, água e gelo. Você sabia que eles são a mesma coisa? É que tudo é água, só varia sua forma física. Em temperatura ambiente, a água é líquida. Se a esquentarmos, evapora (fica em estado gasoso). E se a resfriarmos muito, ela fica sólida.

Os cientistas malucos da Mad Science vão explicar isso, mas de forma muito divertida! Vocês acreditam que eles vão congelar a água só com um sopro de gelo seco? E soltar bolhas de sabão recheadas de fumaça? Se não acredita, vá conferir no Circuito Estadinho deste sábado (dia 21). Será na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas.

Circuito Estadinho: Oficina de sólido, líquido e gasoso com Mad Science, na Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes), às 15 h. Grátis!