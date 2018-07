Coleção de mascotes

As incríveis ilustrações da argentina Isol estão agora dando vida ao simpático livro Pantufa de Cachorrinho, do argentino Jorge Luján, que mora agora no México. A obra é resultado de uma forma não muito comum de escrever livros: ele fez os poemas com a participação de nove crianças, de 5 a 13 anos, moradoras da Argentina e do México. Tudo pela internet. Jorge sugeria um tema, as crianças mandavam seus casos e ele transformava tudo em poemas curtos, simples, inocentes e engraçadinhos. E todos eles envolvendo algum bichinho de estimação. Como este aqui embaixo:

“Minha coelhinha entende a gente:

se você está triste ela logo sente.

Eu sei que ela anda de quatro

e que morde até demais

mas é melhor que as pessoas mais legais.”

O livro vai ser lançado pela editora Autêntica durante a 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 9 a 19 de agosto.

Pantufa de Cachorrinho. Texto: Jorge Luján. Ilustrações: Isol. Ed. Autêntica, R$ 35.