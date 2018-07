Estadinho – 25 anos

Vamos comemorar os 25 anos do Estadinho? A festa é hoje, em forma de exposição lá no muBA (Museu Belas Artes) Vai ter contações de histórias, fotos dos bastidores do Estadinho, varal de desenhos para você colaborar com o seu e ilustrações de muita gente boa que já coloriu as nossas páginas.

A programação de abertura é bem legal, olha só:

11 h – Contações de história com Andi Rubenstein

14 h – Contação de história com Kiara Terra

15h30 – Oficina artística de jornal com Lu Motta e Ana Basaglia

17 h – Bate-pop com o ilustrador Mauricio de Sousa, a editora do Estadinho, Aryane Cararo, e a gerente de sistema de bibliotecas Belas Artes, Leila Rabello, sobre o desafio e o prazer de escrever para crianças.

Museu Belas Artes de São Paulo (muBA) – Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo. Grátis.

Telefone: (11) 5576-5771

A exposição está em cartaz até o dia 2 de março. Esperamos você lá.