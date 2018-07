De volta ao passado

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana falou sobre arqueologia. Você não sabe o que é isso? Clique nas páginas abaixo. Depois, volte aqui e veja mais sobre o assunto. Como o trailer do filme As Aventuras de Tadeo, que acaba de estrear nos cinemas.

Página 1

Página 2

As Aventuras de Tadeo

Quer saber mais sobre o filme espanhol As Aventuras de Tadeo? Tem trailer abaixo!

Entrevista: Enrique Gato, diretor de As Aventuras de Tadeo, fala mais sobre o filme

Enrique Gato (Foto: Divulgação)

O Tadeo foi inspirado no personagem Indiana Jones?

O personagem e o filme são inspirados por toda obra do gênero de aventura, especialmente por filmes como O Segredo dos Incas, a saga A Múmia e os filmes de Indiana Jones. Minha intenção principal com Tadeo foi adicionar mais um título a essa lista e torná-lo um sucesso.

Quanto tempo a animação demorou para ser feita?

Nós passamos quatro anos para desenvolver o filme. Usamos um monte de tecnologias caseiras para criar os nossos filmes e nos tornar competitivos.

O filme recebeu cinco indicações ao Prêmio Goya 2013. O que você acha que chamou mais a atenção do prêmio?

É difícil de dizer. Nós fizemos um filme que as pessoas realmente gostaram e não temos muitas animações do gênero na Espanha, acho que isso ajudou bastante. Fizemos um filme especial que chamou a atenção da Academia Espanhola. E as pessoas amaram os personagens, especialmente Tadeo, então, acho que isso também conta.

Pensou em múmias?

A múmia do filme As Aventuras de Tadeo (Foto: Divulgação)

Pensar em arqueologia nos faz lembrar das múmias, certo? Em desenhos, filmes e livros, você já deve ter encontrado muitas histórias sobre elas. Mas esqueça o personagem da múmia enfaixada, vagando atrás das pessoas, como aparece em As Aventuras de Tadeo. Uma múmia de verdade não faz isso. Ela é apenas uma pessoa que já morreu e foi preservada por até milhares de anos com a ajuda de algumas técnicas. Os egípcios, por exemplo, retiravam dos mortos todos os órgãos, o que dificulta a decomposição (e até o desaparecimento) do corpo. Depois, desidratavam morto com um tipo específico de sal até toda a água do corpo sair. Só depois eles enfaixavam. Os egípcios acreditavam que a alma necessitava de um corpo para a vida após a morte.

Este processo é chamado de mumificação. Isso pode acontecer também pela ação do tempo, que, em condições específicas, conserva o corpo. O assunto pode até parecer filme de terror, mas as múmias são peças importantes na descoberta do nosso passado.

A múmia humana mais antiga do mundo, de 5.300 anos, é conhecida como o “homem do gelo”. Desde seu descobrimento, em 1991, entre geleiras do vale de Ötz, nos Alpes italianos, a múmia passou por exames que mostraram detalhes sobre sua vida, como o ano em que o homem viveu (3.300 a.C.) e a idade que ele tinha quando morreu (46 anos).

Entrevista: Anna quer ser arqueóloga!

Anna Xavier Rambelli (Foto: Arquivo pessoal)

Anna Xavier, de 8 anos, é filha de arqueólogo e pensa em seguir a profissão do pai.

Seu pai conta histórias de descobertas da arqueologia?

Sim, muitas historias. Principalmente de navios afundados.

O que a arqueologia tem de mais legal?

Estudar os homens do passado pelos objetos fora e dentro da água.

Você já mergulhou com o seu pai? S

Não, mas pretendo com 14 anos aprender a mergulhar com meu pai.

O que vc gostaria de descobrir, se fosse arqueóloga?

Uma cidade perdida no fundo do mar.

Arqueologia hoje

Gilson Rambelli, professor da Universidade Federal de Sergipe e presidente da Sociedade Brasileira de Arqueologia, é o pai da Anna. Ele fala mais um pouco sobre a profissão de arqueólogo abaixo.



Como é o trabalho de um arqueólogo?

O arqueólogo atua em diferentes frentes, como em pesquisas acadêmicas (graduação, mestrados ou doutorados), aulas em universidades e até pesquisas voltadas para os processos de licenciamentos ambientais, em empresas de arqueologia. Toda área que vai sofrer um grande impacto por motivo de construções ou reformas, por exemplo, passa por um estudo arqueológico preventivo, para achar objetos importantes da nossa história que possam estar enterrados no lugar.

Pode nos dar um exemplo do que a arqueologia descobriu recentemente?

No Canadá, o pessoal trabalhou com uma embarcação do tipo galeão espanhol que afundou no Canadá. Eles descobriram que o navio era mais antigo que a fundação do próprio Canadá, isso mostra que os espanhóis já usavam o litoral do país antes da chegada oficial dos franceses. Aliás, uma colega de trabalho acaba de me ligar para comentar sobre a notícia que está em todos os jornais: a descoberta da ossada de rei Ricardo 3º, que viveu no século 15.



O descobrimento de Ricardo 3º

Rosto do Rei Ricardo 3º, reconstituído pelos cientistas (Foto: Andrew Winning/Reuters)

Cientistas e arqueólogos britânicos anunciaram na última semana a confirmação da descoberta dos restos mortais do rei da Inglaterra Ricardo III. O esqueleto havia sido encontrado em setembro, durante uma escavação arqueológica sob um estacionamento em Leicester, cidade que fica 160 quilômetros ao norte de Londres. Uma reconstituição facial feita a partir do crânio do rei britânico Ricardo 3º revelou qual teria sido a aparência dele, que governou a Inglaterra no século 15.

Livros

Duas dicas para você continuar viajando no assunto.



Egiptologia, Brinque-Book

Quer viajar para o Egito? No livro Egiptologia (Brinque-Book, R$ 59) você descobre curiosidades sobre o país contadas durante as aventuras da expedição de Emily Sands, que em 1926 desapareceu quando chefiava uma expedição pelo Alto do Rio Nilo. O livro é interativo: você pode puxar e levantar abas nas páginas e descobrir curiosidades.

O Livro dos Buracos, V&R

O Senhor Buraco, um colecionador de buracos, viaja pelo mundo em busca de novas peças para sua coleção. Buracos pequenos e grandes, buracos da comida, do queijo, do bolo. Feitos pelo tatu e pela formiga, os buracos. Qualquer buraco entra para a coleção do Senhor Buraco. Ele bem poderia ser um arqueólogo, não é? Você conhece esta história em O Livro dos Buracos (V&R, R$ 49,90).