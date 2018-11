Vida de mágico

Quer saber como fazer para virar um grande mágico? Ricardo Malerbi conta como ele se tornou um.

Você sempre gostou de mágica?

Eu sempre fui muito travesso. Gastava toda a mesada comprando insetos e lagartixas de borracha para assustar os outros. Chegava a montar traquitanas com roldanas e posições estratégicas para que, quando alguém abrisse uma porta, descesse uma aranha do teto dando susto. De presente de aniversário, sempre pedia aquelas mágicas de quiosques.

Onde você aprendeu a fazer?

Comecei profissionalmente, após me formar na Academia Brasileira de Arte Mágica, em 2000.

Qual foi o truque mais difícil que já aprendeu?

Manipulação de moedas, bolas e cartas.

Você já foi ou é de circo?

Nunca fui de um circo tradicional, mas já me apresentei diversas vezes no Circo no Beco, no Trixmix e no Festival Paulista de Circo. Sou formado palhaço e mímico. Agora, faço curso de comicidade física (palhaçaria tradicional) com o grupo La Mínima, no Galpão do Circo.

Como você define o papel do mágico no circo?

A mágica é a arte performática mais antiga e a mais abrangente do mundo. Tem muito a ver com o circo, pois cria um universo próprio.

Conta um pouco sobre o espetáculo Enquanto Houver Encanto. Quando ele volta?

Ele mistura mágica e mímica. Estreou no teatro Alfa em outubro e ficou até o fim de fevereiro deste ano. É um espetáculo sem palavras, por isso, atrai público de todas as idades. Houve famílias que foram ver seis vezes! Atualmente, estou me apresentando no interior de São Paulo. Mas pretendo voltar para a capital no segundo semestre.

O que você acha legal na mágica?

Ela é a única coisa que não pretende ser explicativa, que não oferece “solução” ou resposta. É algo que vem ocultar para esclarecer. A mágica pode ser divertida ou tenebrosa, mas gera sempre o friozinho na barriga por mexer com o desconhecido.