Circuito de palhaçada

Você tem medo de palhaço? Deixe isso de lado e vá se divertir! O Circuito Estadinho de hoje (dia 12), que acontece às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, vai ser feito com palhaçada, sim. No encontro Amigos, amigos, palhaçadas à parte, a ideia do professor de teatro Ricardo de Paula é mostrar números que os palhaços fazem no circo, mas de um jeito bem amigável.

“Para começar, ninguém vai estar com maquiagens assustadoras. Com roupas normais, vou ensinar cumprimentos e bofetões sem encostar as mãos”, explica o professor, que também é clown no grupo Acrobático Fratelli.

Antes da parte prática começar, Ricardo vai contar um pouco sobre essa arte. Depois, a plateia será dividida em duplas e haverá um tempo para o ensaio. No final, cada “palhaço” e seu companheiro terá de mostrar sua “coreografia” para a plateia.

É HOJE

Circuito Estadinho. Livraria Cultura do Shopping Market Place, Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi. Grátis, às 15 h.

MANDE O SEU DESENHO

Faça uma ilustração de seus amigos ou do que representa a amizade para você e envie para nós. Ela vai fazer parte de um álbum de desenhos no flickr do Estadinho. Mande para estadinho@grupoestado.com.br

PREPARE-SE

No próximo sábado, chame os seus amigos para ouvir as histórias da contadora Fernanda Ribeiro. O tema é Encantos e desencantos, encantamento e magia. Será às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. É grátis!

(Foto: Filipe Araujo)