70 anos do Pequeno Príncipe

Um príncipe que vive num planeta pequeno, do tamanho de uma casa. Um dia, ele parte para conhecer o universo e descobre sentimentos, sutilezas, lições para a vida em cada lugar que passa. Essa história é do Pequeno Príncipe, escrito em 1943 pelo autor francês Antoine de Saint-Exupéry, mas se torna parte de cada um que lê.

Nós contamos essa história, e a de pessoas que aprenderam com ela, na edição deste sábado do Estadinho. É nosso presente de 70 anos para uma das obras mais importantes da literatura infantil.

Entrevista

Silvia Oberg, especialista em literatura infantojuvenil, fala mais sobre a obra na entrevista abaixo.

Estadinho: Por que o livro fez tanto sucesso?

Silvia Oberg: Porque fala de modo simples e poético de coisas que são essenciais para o ser humano: infância, felicidade, amizade, amor, mistério, sabedoria, solidão, vida interior, entre tantos temas.

Quais aspectos da obra foram inovadores para a época em que foi escrito?

A linguagem simples, mas bastante simbólica, o diálogo do narrador com o leitor, o modo como Saint-Exupéry apresenta a criança e, por tabela, a própria infância em suas relações com o adulto, a interação entre o texto e as ilustrações são aspectos que escapam dos padrões das obras que existiam na época em que o livro foi escrito.

Qual a importância do livro para a literatura infantil?

É importante termos livros que não subestimam a capacidade do leitor infantil, como é o caso de O Pequeno Príncipe. A sutileza, o espírito crítico, a reflexão sobre questões existenciais estão lá, em um texto afetivo, que dialoga com o leitor e que tem grandes qualidades literárias.

Quais lições podemos tirar desta história?

Li O Pequeno Príncipe algumas vezes, em diferentes momentos de minha vida, e sempre encontrei novos sentidos para a história. Acho essa riqueza de possibilidades de sentidos que abre para o leitor uma de suas maiores qualidades.

Qual parte do livro você mais gosta?

Gosto de várias passagens, mas o que me vem à memória sempre que penso no livro é logo o primeiro capítulo, quando vemos o desenho da jiboia que engoliu um elefante e a interpretação de que essa imagem seja um chapéu. Acho que eu, ainda criança, sem ter consciência disso, compreendi que as coisas são relativas e que algo pode ser visto de diferentes maneiras, dependendo do ponto de vista de quem olha.

Doce Príncipe de Marina Colasanti

No Estadinho de papel você conheceu o começo de um texto que a autora Marina Colasanti escreveu sobre o livro O Pequeno Príncipe. Aqui, você lê na íntegra.



O Reinado do Doce Príncipe

“Desenha um Príncipe para mim?

Eu não sei desenhar um Príncipe.

Ora, qualquer um sabe desenhar um Príncipe.

Então muito bem, aqui está o seu Príncipe.

O que é isso que você desenhou?

É um livro. E dentro do livro mora um Príncipe.

De que tamanho?

Pequeno. Pouco maior que uma rosa grande.

E o pequeno príncipe que mora no livro e que se apaixona por uma rosa rodou o mundo, um mundo bem maior que o planeta dos baobás que ele havia deixado um dia. E as crianças amaram o pequeno príncipe, e os adultos amaram o pequeno príncipe, e as misses amaram o pequeno príncipe. E o amor das misses foi a sua ruína.

A dele era uma história meiga, que dizia com doçura coisas de bem querer que todos podiam entender. As misses também entenderam, aquelas misses que não eram moças de verdade mas símbolos de uma beleza à qual não se concede inteligência. E então todos acharam que, se o pequeno príncipe era tão fácil de ser amado, nada valia. E deixaram de amá-lo

Eu o protegi em mim com uma redoma de vidro. Para que os ventos maus não o atingissem. Pedi que se envolvesse naquele manto azul dele, que enrolasse a écharpe ao redor da garganta, porque sei o quanto é delicado. E deixei que a cobra deslizasse nas imediações. Afinal, são velhos companheiros de viagem.

Só me lembrei dele dia desses, por causa do seu aniversário. Peguei o livro na estante, abri, e lá estava o meu príncipe despenteado e improvável, de botas altas. Continuava menino, com aquela transparência de criatura nova. E ainda amava a rosa e conversava de amor com a raposa.

O que ele dizia tinha a mesma beleza de antes. A mesma beleza enternecedora que tem toda a sua história escrita por um aviador que um dia, como sua personagem, se viu sozinho no deserto e olhou as estrelas e soube que a vida e a morte são fragmentos de um mesmo percurso. Que fosse fácil de entender era apenas mais um sinal do acerto dessa parábola que, como todas as verdadeiras parábolas, não se dirigia a ninguém em particular, mas queria dialogar com todos.”

Mais bate-papo

Abaixo, a entrevista na íntegra com a autora Marina Colasanti.

Estadinho: Qual a importância de O Pequeno Príncipe para a literatura infantil, para as crianças e para o seu trabalho e vida?

Marina Colasanti: Faz menos de um mês que durante uma conferência sobre “Transcendência e Literatura Infanto Juvenil” apresentada no Cilelij, em Bogotá, falei do Pequeno Príncipe. Transcrevo aqui o trecho:

Minha geração não esquece a informação emocionada enviada do espaço por Gagárin, que da sua mínima cápsula em órbita afirmou:”A Terra é azul. Como é maravilhosa. Ela é incrível”.

Em um estupendo livro para crianças a personagem principal também vê a Terra de longe, e a ela chega vindo do espaço. É um pequeno príncipe louro de cabelos arrepiados, que leva ao redor do pescoço uma echarpe sempre ondeante ao vento. Sua história fala de amor, e de diversidade, e de morte. Do amor nos diz que amar e fazer-se amado é uma responsabilidade em relação ao outro. Da diversidade nos fala indo de planeta em planeta, aceitando quase sem surpresa as pessoas surpreendentes que ali vivem, e deitando sobre as coisas da terra o olhar de quem vem de longe. E da morte nos diz que é viagem, meio de transporte de um planeta a outro, de uma situação a outra, transferência para a qual o corpo, excessivamente pesado, tem que ser deixado para trás.

Melancolia é a pauta sobre a qual essa história foi escrita. O príncipe pequeno não é uma criança brincalhona e feliz, é alguém que se debruça sobre a vida, e pensa. Desde que o livro foi publicado, milhões de crianças vêm se debruçando com ele. E todas elas entendem perfeitamente o que o livro propõe.

O Pequeno Príncipe acabou sendo muito lido pelas misses e ficou com a fama de ser uma leitura fácil. Por que você imagina que isso aconteceu?

Qualquer livro de que as misses se apropriem em conjunto será desvalorizado, porque elas são o símbolo por excelência da mulher só corpo. Além do mais, o fato de ser uma escolha coletiva dava a entender que o livro sequer havia sido lido, era apenas uma citação conveniente na hora da entrevista.

Qual a sua parte favorita no livro?

Gosto muito do começo, os dois primeiros capítulos, quando o autor desenha uma jiboia que engoliu um elefante, e o menino pede ao autor que desenhe um carneiro. Ali, no perfeito equilíbrio entre escrita e ilustração, lógica infantil e lógica adulta, imaginário e memória, está plenamente definido o rumo que o livro irá tomar. E gosto muito do conceito. Em tempos de tantos filmes e HQ e jogos de invasores e predadores extraterrestres, é muito saudável pensar em um ser que chega de outro planeta com intenções absolutamente pacíficas.

Rascunhos de planetas

O livro Antoine de Saint-Exupéry, Rascunhos de Uma Vida reúne os primeiros rascunhos no papel do Pequeno Príncipe e de outros trabalhos do autor francês. Muito interessante para observar como o personagem e o livro foi criando vida.

