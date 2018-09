Contra a luz

A reportagem de capa do Estadinho desta semana é sobre teatro de sombras. Com a ajuda do Grupo Sobrevento, desvendamos esse mundo mágico e convidamos você a viajar na imaginação com a gente. Para ler a matéria completa, é só clicar nas páginas abaixo. Depois, continue para: conhecer a arte da alemã Rotte Reiniger, aprender a fazer um peixinho igual ao da página 3 e ver a animação da história O Pescador e o Balão.

A história da página 3 também pode ser vista abaixo. Foi assim: o pessoal do Sobrevento criou e manipulou os recortes de papel por trás de uma tela branca, iluminada por uma luz opaca. O fotógrafo Alex Silva clicou cada imagem da história. Depois, escrevemos uma narrativa e o pessoal da TV Estadão fez a animação. Veja:

Gostou? Então veja como é fácil fazer o peixinho da história. Basta desenhar a forma dele no verso de uma cartolina preta. Depois, recorte e cole um palito de churrasco no meio do corpinho dele. Para brincar de teatro, siga as dicas da página 2 da matéria. Só para adiantar, basta que você tenha um lençol branco e que, por trás dele, use uma fonte de luz. Se quiser apagar a luz do quarto, acender o abajur e projetá-lo na parede, também funciona!

Agora, conheça a arte da alemã Lotte Reiniger. Em 1926, ela já fazia grandes recortes, fotografava cada peça e depois exibia em slide como se fosse um filminho. “Era relmente incrível porque além de produzir coisas muitos boas sozinha, às vezes só com a ajuda do marido, ela foi quem começou com essa história de animação”, diz Luiz André Cherubin, diretor do Grupo Sobrevento.