Histórias de emoção

Amanhã (dia 1°) tem Circuito Estadinho com a contadora de histórias Fernanda Ribeiro. Quem aparecer por lá vai ouvir três contos: João Filó, que achou um pássaro encantado, A Bolsa com Dois Tostões, sobre um galo que encontrou algo valioso, e a Festança na Beira do Rio, a respeito de uma festa que a onça deu para a bicharada. Curioso?

Passa lá na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas.

Circuito Estadinho: Contação de histórias com Fernanda Ribeiro, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiassú, 2.100, Pompeia). Sábado (dia 1), às 15 horas. Grátis.