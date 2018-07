Que bicho é esse?

No Estadinho do último sábado (dia 15) nós descobrimos quais são os maiores e os menores animais de cada classe. Imagina juntar isso tudo? Misturar um com outro, que bicho será que dá?

O livro Animais, escrito por Arnaldo Antunes e Zaba Moreu mata a nossa curiosidade. São micropoemas e ilustrações do Grupo Xiloceasa. A cada página, uma mistura divertida: tem cavalo com camelo e baleia com leoa. Tem também alguns animais misturados com coisas como uma ponte ou uma fonte. O resultado são várias palavras inventadas que combinam dois, três ou múltiplos sentidos.

Para entender melhor, colocamos um dos micropoemas do livro aqui para você ver.

Vacavalo… O que será que é?

Uma mistura maluca de vaca com cavalo. Conseguiu enxergar os dois na ilustração?

As ilustrações do livro são feitas com xilogravura, uma técnia de gravura que usa madeira para reproduzir imagens. A madeira é esculpida e depois recebe tinta só nas partes elevadas. Quando colocada no papel, ela imprime a figura, como se fosse um carimbo. Esse método é bem antigo, e quase não é usado mais hoje em dia.

Achou interessante ? O livro é da Editora 34 e custa R$ 36.