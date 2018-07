Três contos e cantos

A Cia. Conto em Cantos faz mais uma apresentação no Circuito Estadinho amanhã (dia 5). No último sábado, Juliana Offenbecker e Priscila Harder falaram sobre lendas da amazônia e deixaram as crianças quase sem respirar durante as histórias de susto, mas também arrancaram muitas gargalhadas com o conto de Pedro Malasartes (veja aqui). Agora, Juliana se apresenta com o músico Beto Belinatti na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Juntos, eles vão contar três histórias:

1) O Grande Rabanete, uma história de Tatiana Belinky sobre um rabanete que cresceu mais do que o esperado e que mostra que nenhuma tarefa é impossível quando as forças se juntam;

2) A História de Orgulina, sobre uma moça que perdeu tudo o que tinha porque era muito orgulhosa;

3) O Menino e a Coca, um conto nordestino sobre um garoto que começa sua aventura carregando uma coca (uma espécie de abóbora) e termina levando uma viola.

Como isso tudo acontece? Não perca!

Circuito Estadinho: contação de histórias com a Cia. Conto em Cantos. Sábado (dia 5), às 15 horas, na Livraria Cultura do Borubon Shopping. Grátis.