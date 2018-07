Spirit no Brasil

Pintura inédita que está na exposição do herói Spirit, feita em papel de pão

(Por Natália Mazzoni)

Quem gosta de história em quadrinhos não pode perder a exposição “O espírito vivo de Will Eisner”, que está no Centro Cultural São Paulo.

São 106 desenhos originais de Will Eisner (1917-2005), um cartunista norte-americano considerado o melhor de todos os tempos, criador do personagem Spirit, que você deve conhecer. Dá para ver cada risco de caneta nanquin e enxergar todos os detalhes das obras bem de pertinho.

Se você passar por lá vai poder conhecer também uma estátua em bronze do Spirit, que está exposta pela primeira vez aqui no Brasil!

Os quadrinhos estão em inglês, mas algumas plaquinhas em português explicam um pouco o trabalho do artista. É um passeio bem interessante. E seu pai vai se divertir também.

A entrada é franca e a exposição fica até o dia 18 de dezembro no Piso Flávio de Carvalho do Centro Cultural São Paulo – CCSP (Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso). Das 10 h às 20 h de terça a sexta, e das 10 h às 18 h nos fins de semana e feriados.