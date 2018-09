A arte de escrever uma carta

(Por Luiza Wolf)

Imagine a vida sem telefone. E sem e-mail, Facebook ou MSN. Como você faria para conversar com um amigo que está longe?

Antigamente, as pessoas se comunicavam umas com as outras apenas por cartas. E o correio no Brasil (lá pelos anos 1800) era tão desorganizado que era bem possível que a pessoa nem recebesse a carta!

Felizmente, hoje em dia, os Correios funcionam muito bem. Apesar disso, não o usamos muito para nos comunicarmos com outras pessoas. Afinal, a internet é bem fácil. E, com sua chegada, o costume de mandar cartas se perdeu – ou pelo menos diminuiu bastante.

Os Correios dizem que recebem e enviam 33 milhões de cartas por dia. Mas, nesse total, estão inclusos contas de luz, água, extratos de bancos… O número de correspondências não caiu tanto porque, mesmo quando alguém envia um telegrama pela internet, a pessoa também recebe uma versão impressa dele, encaminhada pelos Correios. Mas cartas pessoais estão mesmo raras!

Até por isso, os alunos do 3º ano da Nova Escola, de São Paulo, foram desafiados a fazer uma atividade muito legal: aprender a escrever e a enviar cartas. Durante a atividade, até entrevistaram um carteiro. Eles estão na matéria do Estadinho de hoje (dia 10), que mostra como se manda uma carta, como funcionam os Correios e a história das correspondências no Brasil.

Os alunos da Nova Escola mostram uma parte da atividade sobre cartas. Fotos: Werther Santana/AE

O trabalho dos alunos da Nova Escola começou com o livro Felpo Filva, de Eva Furnari. Na história, Felpo é um coelho que vive escrevendo coisas bonitas, mas muito tristes. Um dia, ele recebe um envelope roxo, muito bonito, amarrado com uma fita bem grande. É a carta de uma fã! Mas, na mensagem, ela diz que discorda de um poema de Felpo e sugere um novo fim. O coelho fica furioso! A partir dessa carta, sua vida muda completamente.

Capa do livro Felpo Filva, de Eva Furnari. Foto: Divulgação.

Depois de ler o livro, os alunos começaram a discutir sobre o que é preciso ter no corpo de uma carta: a cidade de onde está escrevendo, a data, uma saudação…

Então, cada um escolheu uma pessoa para enviar a carta: um tio que está longe, o pai que mora em outra cidade, ou até mesmo um irmão que vive no mesmo apartamento. No envelope, todo mundo escreveu o nome completo da pessoa que receberia a carta, o endereço e o CEP.

Alunos do 3º ano escrevem cartas na biblioteca da escola

A atividade não acabou aí. As crianças também entrevistaram o carteiro que entrega as correspondências na escola. E fizeram perguntas bem engraçadas para ele! Algumas você já viu na matéria. Mas tem outras “inéditas” por aqui:

Os alunos perguntaram ao carteiro sobre seu uniforme. Ele contou que a roupa mudou recentemente. Antes, os sapatos machucavam muito (ele tinha até de colocar os pés para cima quando chegava em casa!) e a calça também era desconfortável. Agora, os carteiros podem usar bermuda quando estiver calor, sapatênis (um calçado que mistura sapato com tênis, e é bem confortável!), as calças são melhores e tem uma bandeira do Brasil no uniforme.

As crianças também descobriram que o carteiro que entrega cartas à pé só pode carregar até um quilo em sua bolsa. Se as correspondências forem mais pesadas que isso, ele precisa ser “motorizado” (o entregador entrevistado, por exemplo, usa um caminhão).

Além de entregar as cartas, o carteiro tem outra missão (que pode ser bem difícil): entender o endereço no envelope! Quando é muito difícil compreender a letra da pessoa, o carteiro leva a correspondência para o gerente. Se ele também não conseguir decifrar o endereço de entrega, a carta é devolvida para quem a enviou. Mas, e se o endereço de quem enviou também for ilegível? Ih… Nesse caso, a carta fica ali no correio mesmo, esperando alguém vir buscá-la.

No fim da atividade, as crianças perceberam que fazer uma carta tem muito significado. É muito legal escrever uma mensagem com nossa própria letra cursiva, em vez de letrinhas de forma do computador. Podemos escolher um papel de carta bonito e desenhar o que quisermos! Nela, falamos das nossas vidas, escolhemos as palavras com cuidado, tratamos de assuntos importantes ou simplesmente contamos novidades e perguntamos como andam as coisas. É diferente do que a gente escreve no MSN ou por e-mail. Escrever e, principalmente, receber cartas é uma delícia. Faça um teste!