A bruxa e o tapete mágico

Nita e Trixie acabam de ler um livro sobre a princesa das bruxas e seu tapete encantado e decidem viver essa aventura elas mesmas. Com umas palavrinhas mágicas, Nita transforma Trixie na princesa e elas saem pela noite estrelada, voando rápido sobre um tapete. No meio do caminho, encontram a Bruxa Circense, a Bruxa Barqueira e a Bruxa Baloeira. Mas o dia vem raiando e é hora de voltar para casa. Afinal, no mundo das bruxas, a hora de dormir é quando o sol se levanta.

Nesta obra, muito mais que a singela aventura de uma bruxinha, chamam a atenção as ilustrações. Além de muito sensíveis, e que lembram um pouco o mundo dos sonhos, é muito divertido observar os detalhes e descobrir, por exemplo, uma mala com cara de malvada na carroça da Bruxa Circense ou onde a Bruxa Barqueira pôs suas botas para secar.

Nita e a Princesa das Bruxas

Autora: Lieve Baeten

Tradução: Gilda de Aquino

Editora Brinque-Book, R$ 35.