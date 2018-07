A bruxinha espevitada

Benedita não é uma bruxa qualquer. Ela tem uma capa de fuxicos e carrega um reco-reco para todos os lugares. Adora ler histórias. E é lendo uma que Benedita tem uma ideia: entrar no castelo da bruxa Rainha.

“7 vida de um gato

7 dentes de marfim

7 unhas de dragão

7 flores carmim”

A bruxinha chegou bem na hora em que a Rainha dava aula de feitiçaria. É mesmo muito atrevida a Benedita! Acontece que tanta simpatia conquistou todas as bruxas do castelo.

“Sapo-boi,

sapo-tanoeiro,

sapos-pipas,

sapo-cururu da beira do rio…”

Todo mundo adorava suas cantorias!

Além de conhecer essa história no livro Mas Como se Espevita Essa Bruxa Benedita, você ainda se diverte com um monte de trava-línguas. E também com as ilustrações bem bacanas e coloridas.

Mas Como se Espevita Essa Bruxa Benedita

Autor: Lenice Gomes

Ilustrações: Maurício Negro

Preço: R$ 22,90