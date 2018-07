A cor da água

(Por Aryane Cararo)

Que cor a água tem? Se você procurar em um livro de ciências, vai descobrir que a água não tem cor, nem cheiro, nem sabor. Mas se, por acaso, abrir o livro Aquarela, da Janaina Tokitaka, vai descobrir que água tem cor sim, como um dia você já deve ter suspeitado.

Afinal, diga você, o mar não parece ser bem colorido? Às vezes, está verdinho, outras, azul claro. Mas, se estiver bravo, pode virar até marrom! Um lago, muitas vezes, pode ser verde ou em tons de marrom, mas, se for fim de tarde, toda a água pode ficar maravilhada com o adeus ao sol e ficar vermelha, amarela e laranja. E se for água de cachoeira, até espuma branca pode aparecer! Vá dizer agora que água não tem cor! Pelo menos no mundo da poesia ela tem, e muitas… Neste livro gostoso de ler e de fantasiar, com as delicadas ilustrações da Janaina, você descobre algumas cores (e depois inventa outras).

Aquarela. Autora: Janaina Tokitaka. Editora Brinque-Book, R$ 28,70.