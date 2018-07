A Escada Caracol e seu Carpinteiro Misterioso

“Vou lhe contar uma história que você pode achar o fato mais estranho e esquisito da sua vida. Aconteceu o seguinte:

Nos Estados Unidos, existia uma freira chamada Maria Candelária que fazia quermesses, novenas, entre outros eventos para arrumar dinheiro a fim de construir a Capela Loretto.

No final do século 19, a capela estava quase pronta, só faltava uma coisa: uma escada para levar os fiéis até o coro no mezanino, e não havia nenhum carpinteiro bom, competente e que não pedisse muito dinheiro pelo serviço.

A irmã Maria Candelária organizou uma grande novena que reuniu centenas de pessoas, em homenagem a São José (carpinteiro, pai de Jesus).

Não é que deu certo? No último dia de novena apareceu um senhor muito pobre dizendo ser carpinteiro. Como a irmã não tinha outra escolha, deixou o tal carpinteiro concluir a obra.

Ele começou a trabalhar no dia seguinte e nada se ouvia… Nem marteladas, nem pregadas, tudo muito estranho.

No segundo dia, a irmã ficou muito preocupada e foi ver o que ocorria. O carpinteiro tirou-a da capela. Duas horas depois, em uma segunda tentativa de ver o que acontecia naquele lugar, ela entrou e não encontrou o carpinteiro. A escada estava em perfeito estado, só que uma coisa prendeu a atenção da freira: a escada, que era em caracol, não tinha suporte algum.

O carpinteiro sumiu sem deixar rastros. Alguns afirmam que ele era o próprio São José, outros diziam que seria um ser sobrenatural, por isso não fazia barulho algum enquanto construía a escada. Mas até agora o mistério não foi desvendado. A escada é ponto histórico de visitas em Santa Fé, até hoje milhões de pessoas vão lá ver a misteriosa escada e fazer seus pedidos”

Micaeli Mendola Theodoro, 12 anos, 8º ano.

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

