A Escada Sem Suporte

“No dia primeiro de outubro, chegaram padres na capela de Loretto, na cidade de Santa Fé, Novo México, pois iriam comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas o padre oficial estava preocupado, pois a escada do sobrado tinha desabado, pois foi a única que não reformaram. Estava procurando um carpinteiro.

No segundo dia, apareceu um homem desconhecido falando que era carpinteiro. O padre perguntou se ele conseguia fazer a escada até o dia 12, mas havia um grande problema, pois tinha que tirar a madeira da escada que desabou.

O carpinteiro falou que não via problema nenhum, que no dia 12 ele acabaria. Então, foi o homem a trabalhar, eram muitas madeiras para retirar, pois tinha 40 degraus. Passou uma hora, duas, três…

O padre chegou e, quando abriu a porta, o homem não estava mais lá e a escada estava feita sem nenhum suporte nem prego e mais nada.

Ficou surpreendido e de repente foi chamar as três irmãs missionárias e os novos padres.

Todos começaram a suspeitar, pois a madeira da velha escada não estava mais lá, não havia nada segurando a escada e todos perguntavam por que o homem tinha desaparecido.

Estava certo que o carpinteiro tinha usado um pedaço da escada que não tinha desabado. O padre Armando subiu a escada e viu um papel no chão. Quando abriu, era uma carta com um idioma diferente, deu para todos lerem, mas ninguém sabia. Essa carta foi levada para outros países, até mesmo para pesquisadores. Andaram pensando que era milagre, mas ficaram em dúvida ainda.

Essa história foi investigada há anos, mas ninguém soube realmente o que aconteceu.”

Lívia Carreiro da Silva, 12 anos, 8º ano.

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

