A fadinha curiosa

Estreia hoje nos cinemas Tinker Bell – O Segredo das Fadas. Na animação, Tinker Bell não consegue conter sua curiosidade e faz o que é proibido: atravessar a fronteira que separa o Refúgio das Fadas do Bosque do Inverno. Há o risco de suas asinhas congelarem, mas isso misteriosamente não acontece e elas começam a brilhar. Neste lugar cheio de gelo, a fadinha conhece Periwinkle, uma fada da geada que tem asas que brilham como as dela. Isso não é coincidência: elas vão descobrir que são irmãs! Ou seja, eram luzes mágicas que nasceram do mesmo riso de um bebê, mas que o vento levou para direções contrárias, separando-as. Tudo corre bem, até Tinker decidir levar Periwinkle para seu mundo. Veja mais no trailer: