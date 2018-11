A festa do Furunfunfum

O Grupo Furunfunfum completa 20 anos de história em 2012 e decidiu homenagear pais e filhos com seus espetáculos mais marcantes. O Festival Furunfunfum começou na semana passada, mas vai até março, com atrações diferentes a cada fim de semana. Ao todo, são sete espetáculos apresentados no Teatro Alfa.

E no dia 19 (domingo), às 11 horas, Paula e Marcelo Zurawski, do Furunfunfum, deixam o palco do teatro e vão para a rua animar todo mundo. Quer dizer, para o pátio da Livraria da Vila da Fradique. Eles e o grupo Sopro Brasileiro vão fazer a criançada pular ao som de marchinhas de carnaval, como já é tradição todos os anos. Anote na agenda e não perca!

Acompanhe a programação:

4 e 5 de fevereiro – Os Três Porquinhos

11 e 12 de fevereiro – Rapunzel

25 e 26 de fevereiro – A Terra dos Meninos Pelados

3 e 4 de março – O Flautista de Hamelin

10 e 11 de março – O Meninotauro

17 e 18 de março – Brincar com Palavras

24 e 25 de março – O Circo do Seu Lé

Teatro Alfa. Sala B (200 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sábado e domingo, 17h30. R$ 24. Até 25/3.

Carnaval na Livraria da Vila: Dia 19 (das 11h às 12h), Rua Fradique Coutinho, 915, Pinheiros, São Paulo, (11) 3814-5811. Grátis.