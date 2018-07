A garota que tinha um sonho

“Era uma vez uma menina chamada Camila. Ela morava em uma casa com a mãe, Maria, uma senhora de 62 anos, o irmão, Pedro, um menino muito esperto, e o cachorro, Roxane.

Camila tinha o sonho de um dia poder morar no mais belo castelo de sua cidade, comer da melhor comida, brincar em um enorme jardim, dormir em uma cama de ouro, estudar na melhor escola, ter amigas muito legais, não ter medo de ladrões, pela alta quantidade de segurança, comprar tudo que quisesse, ouvir as pessoas falar bem dela, beber do melhor tipo de água, enfim, queria ter uma vida de princesa.

Ela sempre falava dos seus sonhos para a mãe e dona Maria sempre disse que ela não podia desistir do seus sonhos.

Quando deu a hora de dormir, Camila caiu no sono, pois estava cansada com tantas coisas na sua cabeça.

De manhã ela acordou e foi para a escola, sem demora, pois era dia de prova.

Lá em sua escola, Camila começou a ficar nervosa, porque não tinha estudado.

Então, pediu à professora para ir beber água para se acalmar. Quando já tinha se acalmado, voltou para a classe.

Estava indo tudo bem, até que surgiu uma pergunta que ela tinha muita dificuldade. Olhava para todos os colegas, estavam indo superbem. Então, olhou para a enorme janela a seu lado e viu a natureza ao seu redor, lembrou a resposta e começou a fazer sua atividade. Tirou A.

Chegou em casa toda animada com a sua nota e foi mostrar para sua mãe. O que ela não sabia era que o castelo era de sua mãe e, se tirasse mais uma nota boa, iriam todos morar no castelo. Quando Camila soube da novidade, não parava de pular.

Logo em seguida, foi conhecer o seu novo lar, era lindo.

E, assim, Camila e sua família viveram felizes para sempre em seu novo lindo lar.”

Ana Beatriz Carinhato Souza, 10 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.