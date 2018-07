A história de Jacafante

Daniel Douer, de 11 anos

Quem participa da seção Pequenos Contadores desta semana é o Daniel Douer, de 11 anos. A história dele é muito legal, mas não coube inteira no Estadinho de papel. O que foi legal para criar um mistério e dar tempo de você imaginar o que Bombador, o pescador, achou na ilha misteriosa Jacafante. A história inteira está abaixo.

Em um dia tranquilo…

Numa segunda feira, 19/5/1887, em um dia tranquilo, Rafael, mais conhecido como Bombador, saiu para pescar. Quando chegou lá, jogou sua vara e esperou duas, três, quatro horas. Quando chegou a quinta hora, ele se encheu. Quando pensava que ia embora, e estava recolhendo sua vara, começou a puxar muito forte e ele tentando tirar. Rafael não se dava conta do peso que tinha o animal que estava lá em baixo. Era muito grande. Para mim, tinha mais de 9 metros e pesava pelo menos 981 kg. Sua vara estava quase quebrando quando a língua do bicho apareceu. O homem se apavorou, então, soltou e o animal fugiu com tudo: linha, isca e vara.

Numa terça feira, dia 29/6/1887, voltou para sua pescaria em busca do bicho. Mas, desta vez, veio mais preparado. Ele trouxe uma vara e o maior temor dos bichos, o arpão. Ele, primeiro, jogou sua vara com uma vaca cortada ao meio e ficou esperando o bicho subir para ver se conseguia pegar ele com o arpão, mas sempre é uma missão bem difícil. Depois de algum tempo, o mar estava quieto e foi nesse momento que o bicho subiu à superfície. Ele primeiro viu que tinha uma calda de jacaré, mas, quando o bicho se moveu um pouco, tinha uma tromba de elefante. Foi aí que ele falou: ‘Será que é um jacaré? Será que é um elefante? Ou será que é um Jacafante?’ Ele mal esperou e já deu um belo tiro que acertou sua perna. O animal também mal esperou e já começou a levar seu barco. Depois de algum tempo, o bicho escapou e ele foi parar em uma ilha, que não se sabe por quê, mas tinha o nome de O Jacafante.

Ele se aventurou pela floresta desta ilha e, depois de algum tempo, começou a achar muitas espécies de animais como lagartas gigantes, minhocas gigantes e até macacos que eram chamados de Mikuins e, não se sabia por quê, as espécies desta ilha eram gigantes. Ele entrou mais na floresta e, de novo, se apavorou quando viu o bicho. Bombador não sabia que o bicho poderia sair da água, então, ele começou a cantar com ritmo sem motivo nenhum: ‘Bicho na água, bicho na floresta, tanto faz até que vai dar uma meleca’. E saiu correndo e gritando como uma moça. Quando chegou à praia, disse: ‘Vou montar um plano que seja feito na água, mas na floresta depois’.

Na água ele colocou muitos arpões automáticos e também muitas redes. Quando ele saiu da água, achou um homem. Ele ficou muito feliz e perguntou seu nome. Ele disse que era Beto e perguntou: ‘O que você está fazendo?’ O Bombador respondeu: ‘Estou procurando o Jacafante, e você?’ Ele disse: ‘Estou na mesma missão, mas com um grupo. Deixa eu apresentar: a Rosa, a Mery ,a Julie, o Sony e o mais esperto do nosso grupo, o Daniel’. O Bombador disse: ‘É um prazer conhecer vocês. Posso ajudá-los?’ E eles responderam: ‘Obviamente, óbvio!’. O Bombador disse: Tá bom, mas estou com son. Vou ver se minha armadilha pegou alguma coisa e vou dormir’. Ele foi checar suas armadilhas, mas não tinha nada. Então, recolheu tudo e foi dormir.

No dia seguinte, ele acordou e a primeira coisa a fazer foi sua armadilha na floresta. Ele pendurou numa árvore uma rede automática e, no chão, colocou linhas transparentes para o bicho enroscar o pé. O objetivo era que, na hora que o bicho pisasse na linha, ele se enroscasse e aí a rede cairia e iria prender o bicho mais ainda. Ele esperou 5 horas e voltou. Quando ele viu que o bicho estava preso, foi correndo chamar seu grupo de amigos e eles também vieram correndo.

Eles falaram: ‘Com essa espécie, iremos entrar no livro dos recordes. Essa espécie é desconhecida temos que pedir ajuda para um navio transportador bem grande para levar o Jacafante para zoológico’. E só para lembrar a ocasião, ele gritou: ‘Como a gente vai embora?’ E o Daniel respondeu: ‘Calma, à noite a gente pega muitas folhas e deixa em forma que esteja escrito SOCORRO, PRECISO DE AJUDA. Depois, a gente acende o fogo. Um avião vai passar e parar para nos socorrer. Aí a gente sai dessa ilha maluca’.

Essa noite, um avião veio socorrer o grupo e levou para a cidade deles. Todo mundo viveu feliz para sempre e nunca mais ninguém se esqueceu da missão maluca, a caça pelo Jacafante.

Gostou do final da história? Imaginou outro final? Comente!