A menina bruxinha

“Era uma vez uma menina que era bruxinha e se chamava Roxane, de 10 anos. Ela vivia com sua mãe, chamada Maria, e morava numa casa com um belo jardim que encantava todos que passavam.

Todos adoravam Roxane, principalmente porque ela adorava a natureza e tinha várias plantas e vários bichos e dava água e comida para eles.

Um dia, na hora de ir para escola junto com suas amigas, começou a chover muito e ela ficou com medo.

Assim que viu um menino, ele escorregou e caiu na sua frente. Então ela correu para ajudá-lo e disse que iria comprar um remédio para que ele se sentisse melhor.

O menino levantou e, quando ela olhou em volta, estava dentro de um castelo.

De repente, acordou e percebeu que estava em sua cama e tudo não passava de um sonho.”

Mariana Bastos Roman, 9 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.