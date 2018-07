A ordem é brincar

Se a sua mãe pegar no seu pé para arrumar a cama ou secar a louça, não se preocupe. Explique para ela que você está na Semana Mundial do Brincar. E que, primeiro, você deve brincar. Depois, brincar. E depois de depois, brincar de novo. Mas só esta semana, hein!

Você pode começar em casa

1) Pergunte para seus pais se você pode montar uma cabana na sala. Se eles deixarem, pegue um lençol e use o sofá e os prendedores de roupa para armá-la. Depois, junte as bonecas, os bonecos e faça comidinha de folhas.

2) Faça arte. Corte pedaços de papel, garrafas de plástico e use a imaginação. Você também pode aproveitar as várias sugestões bacanas aqui do blog (clique aqui para ver algumas).

3) Brinque de personagens: caçar dinossauro está na moda; e fazer de conta que é pirata é sempre uma boa opção.

Observação muito importante: depois da brincadeira, junte os brinquedos. É semana de brincar e não semana de enlouquecer a mamãe, ok?

Vá passear

Na Semana Mundial do Brincar, tem atividades todos os dias em São Paulo. É tudo grátis.

1) Aula de Arte com a Mãe Natureza, na Biblioteca UMAPAZ. Av. 4º Centenário, 1.268 (Parque Ibirapuera, portão 7A). Amanhã (dia 25), às 9 h, 10 h e 11 h.

2) Brincar, Cantar e Contar, com Gislaine Caitano e Ivani Magalhães, e ioga com Danuza Simonetti, na Biblioteca UMAPAZ. Av. 4º Centenário, 1.268 (Parque Ibirapuera, portão 7A). Quarta-feira (dia 26), às 10 h e 11 h.

3) Oficina de Vivências na Natureza, com Dinízio Bueno e Patrícia Krakow, e gincana de brincadeiras, na Biblioteca UMAPAZ. Av. 4º Centenário, 1.268 (Parque Ibirapuera, portão 7A). Quinta-feira (dia 27), às 9 h.

4) Ioga com a professora Danuza Simonetti, gincana de brincadeiras e Danças, Cantos e Contos Indígenas com Buú Tukano e Patrícia Krakow, na Biblioteca UMAPAZ. Av. 4º Centenário, 1.268 (Parque Ibirapuera, portão 7A). Quinta-feira (dia 27), às 10 h e 11 h.

5) Para saber sobre outras atividades, entre