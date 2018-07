A orquestra do Circuito Estadinho

(Por Natália Mazzoni)

O Circuito Estadinho dessa semana foi muito legal. Muito legal mesmo! Para você que não estava lá, nós vamos contar um pouquinho aqui da farra que rolou na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

Quem comandou a festa foi o músico Fábio Freire, que levou para o Circuito uma mala lotadinha de instrumentos musicais. Tinha violão, triângulo, chocalho, buzina e outras coisas bem malucas que faziam barulhos engraçados.

Tudo começou com uma pequena aula de como criar um tambor com um cano de PVC. É fácil e você pode fazer na sua casa.



Qualquer cano de PVC igual ao da foto serve para fabricar um tambor em casa

O Fábio explicou como fazer: é só pegar um rolo de fita adesiva e colar em forma de “x” em várias direções, até cobrir toda superfície do tambor. Lá no Circuito, cada criança fez um pouquinho.



A Sofia Brandine, de 4 anos, ajudou. Olha só como é fácil



Tambor pronto. É hora de começar a barulheira! Cada um tocou um pouquinho, e teve gente que se empolgou!



Como o Luiz Felipe Chajniak! Ele tem só 1 ano mas tocou bem alto!

E a música continuou. A cada hora, o Fábio tocava um instrumento diferente. As crianças gostaram tanto que venceram a vergonha e começaram a dançar!

O Circuito Estadinho se transformou numa grande festa!

De repente, o som de uma flauta. Tocada bem devagar, parecia o barulho de um fantasma num filme de terror. ” Quem sabe imitar um fantasma?”, Fábio perguntou. A Victoria Ramos Benuthe, de 5 anos, se candidatou.

Todo mundo adorou a imitação da Victoria!



Teve muito mais diversão. No final, o músico abriu a mala cheia de instrumentos e os distribuiu. Cada criança ficou com um. A ideia era formar uma grande orquestra.

Claro que esse foi o momento preferido de todo mundo. Tinha muita coisa diferente e cada um pode escolher com qual queria ficar.

A Ana Brandine, de 4 anos, é irmã da Sofia. Ela escolheu duas pequenas buzinas!

Todos a postos, vai começar a grande orquestra do Circuito Estadinho!

“Cedinho lá na porteira

Ô de casa!

O galo canta na cerca

Cocorocó!

E a água da cachoeira

E o sol brilha na fronteira

Que beleza!”



Todo mundo cantou, todo mundo se divertiu. A Livraria Cultura parou para acompanhar o show das crianças!

A Scarlet Strauss, de 2 anos (que nome incrível esse, não é?), adorou e aplaudiu de pé no final.

Os irmãos Guilherme e Gustavo Scapin Gomes, de 9 e 12 anos, também aprovaram.

Vamos nos divertir juntos no próximo evento? Sábado quem vem não tem Circuito Estadinho, mas depois volta tudo ao normal. Colocaremos aqui no blog a programação do mês de dezembro. Para você não perder nada.