A Turma da Alice

O Chapeleiro é doido, o Gato não para de sorrir e a Coelho, muito apressado, faz cara de bravo até conseguir levar Alice para o seu buraco. Apesar de ter muitas versões da história, os personagens são sempre os mesmos (tanto nos livros quanto no filme Alice no País das Maravilhas, que estreia dia 23). Quer conhecer melhor essa história? Veja agora como definimos cada figura. E depois, clique aqui para ver as curiosidades da filmagem. Quando terminar, ajude Alice a desviar dos obstáculos no jogo do labirinto.

ALICE é uma garota que vive em uma época de pessoas muito conservadoras. Para elas, Alice deveria se casar com um lorde inglês e ser feliz para sempre. Mas é justamente isso o que Alice não quer. Ela quer sonhar, viver e conhecer outras coisas. E assim, distraída, vai atrás do Coelho de casacão a acaba entrando em sua toca. Ali, sim, Alice tem liberdade para viver como queria.

O CHAPELEIRO MALUCO não é do tipo que demonstra suas emoções abertamente. E essa mudança de humor é visível em seu rosto e suas roupas. Vive com hora marcada e não tem medo de falar nada. E é ainda o grande amigo da Alice (além de um chapeleiro de mão cheia).

IRACEBETH, A RAINHA VERMELHA é uma monarca que adora mandar e tem uma cabeça enorme. Por falar nisso, vive gritando para os seus soldados para que a cabeça das pessoas sejam cortadas. Todos têm medo dela.

MIRANA, A RAINHA BRANCA é a irmã caçula da Rainha Vermelha, e embora pareça ser gentil e doce, ela é um pouco estranha, às vezes. Faz tudo parecer leve e feliz, mas não é bem por aí. Ela também tem seus interesses em Alice.

TWEEDLEDEE e TWEEDLEDUM são os gêmeos gorduchos (que lembram os sapos) que estão sempre discordando um do outro. Suas conversas são confusas, falam sempre em forma de charadas. Ainda assim, são queridos, gentis e bem intencionados.

O GATO RISONHO (ou GATO DE CHESHIRE) tem habilidade de aparecer e, de repente, sumir. É um covarde que esconde essas característica através se seu sorriso sedutor e constante.

O COELHO BRANCO está sempre atrasado, sempre com pressa, sempre correndo. É ele quem encontra Alice no mundo real e a leva para o subterrâneo. Ele tem muita coragem.

A LEBRE DE MARÇO faz as festas do chá do Chapeleiro Maluco em sua casa. Paranóico, ansioso e ligeiramente insano, está sempre apertando as patas e orelhas e tem uma tendência a atirar bules de chá e outras coisas. Ele tem uma queda por culinária e é um dos poucos habitantes do Mundo Subterrâneo a ter escapado da Rainha Vermelha.

ABSOLEM, A LAGARTA é bem calma. Talvez por isso, é a personagem que tudo sabe. Ela é e guardiã absoluta do Oráculo, um documento antigo que mostra todos os importantes eventos do passado, do presente e do futuro da história do Mundo Subterrâneo. Várias vezes, quando Alice a encontra na floresta, ela pergunta, com voz desafiadora: “Quem é você?” E só faz isso para que Alice se questione e descubra quem é de verdade.