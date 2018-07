A utilidade do livro

(Por Aryane Cararo)

Para que serve um livro? É com esta pergunta que este livro delicioso da francesa Chloé Legeay chega às nossas mãos, pela editora Pulo do Gato. Esse é o título, mas a capa não conta toda a diversão que está lá dentro (ela mostra só um vampiro e até faz crer que se trata de uma história de terror, mas não é nada disso).

Cada dupla de páginas é uma resposta diferente para a questão da capa: “é um esconderijo de tranquilidade”, “é uma aventura que você vive sem sair do lugar”, “faz crescer”, “ajuda a entender melhor a vida”… Olhando as respostas desse jeito parece sem graça. Mas não se engane! São as ilustrações que surpreendem, divertem, provocam e subvertem até o que disseram as palavras (sério, tem interpretações de respostas muito engraçadas).

O traço da ilustração é bacana, mas o melhor é a riqueza de detalhes. Tem de perder tempo em cada página para analisar tudo o que os irmãos e seus brinquedos estão fazendo em cada parte. E tem outra coisa muito legal de fazer. Em quase todas as respostas, o personagem principal está lendo um livro, que existe de verdade!

Trata-se de uma homenagem que a Chloé faz para livros que são referência em literatura infantil. Tem, por exemplo, Robinson Crusoe (de Daniel Defoe), Da Pequena Toupeira que Queria Saber Quem Tinha Feito Cocô na Cabeça Dela (de Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch), A Ilha do Tesouro (de Robert Louis Stevenson) e outros para você investigar. O bom é que todos eles são ótimas sugestões de leitura! É um livro que puxa outro, que faz rir e que mostra o quanto é importante ler… Recomendamos todos.

Para que Serve um Livro? Autora: Chloé Legeay. Editora Pulo do Gato, R$ 33.