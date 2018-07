A versão do dragão

Banguela é o menor dragão que já se viu. Ele pertence a Soluço Spantosicus Strondus III, o menino viking mais magrelo que existe na Ilha de Berck. Um é pequeno, o outro fracote, uma combinação que tinha tudo para transformar a dupla na mais vergonhosa de toda a ilha. Mas a verdade é que eles se entendem muito bem em dragonês e as aventuras dos dois foram sucesso de vendas em Como Treinar Seu Dragão.

E agora, no oitavo livro da série, Banguela é que decidiu escrever e contar os fatos de acordo com seu ponto de vista. Em Como Treinar o Seu Viking, livro que a editora Intrínseca acaba de lançar, você descobre uma espécie de diário de Banguela, contando o dia em que ele quase não conseguiu caçar e, por pouco, não virou comida de Bafonegro. Tem também piadas que fazem ele morrer de rir, a certidão de nascimento de Soluço e as provas do Programa de Treinamento de Piratas.

Como Treinar o Seu Viking, por Banguela, o Dragão. Autora (tradutora do dragonês): Cressilda Cowell. Ed. Intrínseca, R$ 14,90.