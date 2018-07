Adivinhas do baú

“O que é, o que é: um teatro com cadeiras branquinhas e uma bailarina rosada no meio?” “É a boca”.

A adivinha saiu do baú da contadora de histórias Andi Rubenstein, sábado (dia 22), no Circuito Estadinho. A brincadeira foi na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos e contou com a presença do músico Denis Duarte, além de uma turminha muito animada. Olha só o que eles aprontaram:

Fotos: Fernanda Araujo/AE



Andi levou um baú com várias brincadeiras de adivinhação. Enquanto Denis tocava, ela passava uma borboletinha nas mãos das crianças. Quando a música terminava, a criança que estivesse com a borboletinha pegava uma adivinha dentro do baú.



Todos ficaram de olhinhos atentos. E a borboleta?



Logo veio a delicada borboleta, segura por um pedacinho de arame.



As amigas Teresa Navarro Sanches e Tayna Liberato Velho, ambas de 6 anos, se encontraram no shopping e foram direto para a livraria. Muito empolgadas, elas contaram que são veteranas no Circuito Estadinho.



Luiza Conte, de 8 anos, também foi com um amigo, Gustavo Marques Yamamoto, de 8 anos. “Hoje teve Expoarte na minha escola e eu chamei o Gustavo para ir comigo”, disse Luiza. E Gustavo curtiu o programa: “Já vi a Andi contar várias histórias aqui. Ela é divertida”.



A Luiza tirou do baú uma adivinha sobre galo. Mas não foi o único galo da tarde. Entre uma brincadeira e outra, Andi contou a história de Marieta, uma mocinha que só conseguiu se casar com o príncipe com a ajuda de um galo muito misterioso.



Felipe Silva Coutinho, de 4 anos, não perdeu nenhum detalhe.



Já a irmã do Felipe…. Julia Silva Coutinho, de 1 ano, ficou só passeando. Parou apenas para fazer uns desenhos nas pernocas.



Enquanto isso, Pedro Henrique Valassi Laguna, de 1 ano, também dava sua contribuição, convocando todos a sentarem: “Senta, senta, história”.





Denis ensinou uma música com percussão corporal. Batendo no peito, nas pernas, nas bochechas e nas mãos.



E do lado direito do tapete teve até gente grande tentando acompanhar a coreografia do Denis.



Mariana Carneiro, de 7 anos, assistiu a tudo lá do fundo, no colo do pai.



Mas a irmã, Isabel Carneiro, de 3 anos, retocou o batom e foi se sentar lá na frente.



Ana Cecilia levou as filhas Helena Benain, de 4 anos, e Marina Benain, de 8 anos,

além das sobrinhas Giovanna Lucchese e Polyana Lucchese, ambas de 10 anos.



Ao lado da mamãe Rúbia e das bonecas, as gêmeas Maitê Pissinatti Arcanjo da Luz

e Aimê Pissinatti Arcanjo da Luz, de 2 anos, também adoraram a atividade.

Principalmente a história do anel.

E semana que vem tem mais um Circuito Estadinho. Vai ser dia 29 de outubro, às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, com a Cia. Conto em Cantos. Esperamos vocês!