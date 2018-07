Adivinhe o que vem agora

Sábado (dia 16) teve brincadeira de forca. Mas o legal é que ninguém foi enforcado. A diversão aconteceu em mais um Circuito Estadinho, desta vez, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Além de forca, teve adivinhas (de “o que é o que é”), música e histórias de bruxas, animais e frutas. Andi Rubenstein e o músico Filpo animaram a garotada o tempo todo. E trouxeram um convidado: Zé Pereira. Quer saber mais? Então vamos lá!



Andi chegou, se apresentou e foi logo convidando Filpo para acompanhá-la em uma música.

Enquanto isso, mais crianças sentavam na roda, encantadas com o som.



Depois veio a forca, com uma palavra que tinha seis letras.

E as crianças logo descobriram que a letra “A” aparecia duas vezes.

“Com “A” escrevemos o quê?”, brincava Andi, com cada uma das letrinhas sugeridas.



Puxa, foi por pouco. Faltava só o rosto e o cabelo para que fôssemos enforcados. Mas não fomos!

E logo apareceu a palavra MÁGICA.



Por falar em mágica, Andi contou histórias cheias de acontecimentos surpreendentes,

com o caso de Aquimba, moço pobre que ganhou de presente vários bichos, todos com poderes mágicos.



Isabella Torres Sanches, de 5 anos, e o irmãoGustavo Torres Sanches, de 4 anos, foram um dos primeiros a se sentar no carpete e o pai deles, Alessandro Sanches, teve importante participação na história do Aquimba. Isso mesmo! Alessandro fez o som dos bichos, como a vaca e o carneiro. De fato, ele fez um ótimo trabalho!



Outro pai também estava por ali. Pietra Negreiro Borgonovi, de 7 anos, disse que seu pai João Paulo também viaja muito, assim como Aquimba, o moço da história. Ela contou que o pai vai para o Chile esta semana.



De seu carrinho, Priscila Peng, de 3 anos, ficou atenta a tudo.





As primas Thainá, de 14 anos, e, Gabriela, de 9 anos, também apareceram por lá.



E Andi começou outra história, sobre uma bruxa, uma menina, uma laranjeira e uma macieira.

Beatriz Cardoso Marcheoretto, de 3 anos, gostou bastante.



“Adorei a história, porque a menina fez a bruxa sofrer”, contou Ana Paula Meduri Sabará, de 10 anos.



Beatriz Pereira Carvalho também gostou.



E Zé Pereira, o convidado da tarde, fez um número especial: dançou caatira sobre o washboard, um instrumento musical bem diferente.



No final, curiosos, todos puderam ver o instrumento de perto e tocar nos “gominhos”.



Junto com a mãe, os irmãosRafael Santos Lombardi, de 8 anos, e Mateus Santos Lombardi, de 4, também pediram para conferir o instrumento de pertinho.



E assim foi mais um divertido Circuito Estadinho.

Mas, prepare-se, semana que vem tem mais. A próxima atividade vai ser dia 23/7, no Shopping Market Place, com a contadora de histórias Fernanda Ribeiro.