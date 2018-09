O flickr do Estadinho já tem mais de 50 mil visualizações! Quer ver os desenhos da semana? Passeie pela galeria abaixo.

VOCÊ NO ESTADINHO

Quer participar? Envie o seu desenho, com nome completo, idade, cidade onde mora, colégio em que estuda, e-mail e telefone para o e-mail: estadinho@grupoestado.com.br

Toda semana, os novos desenhos do flickr do Estadinho são publicados no nosso blog.