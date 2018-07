Alice no Teatro Alfa

Cena do espetáculo Alice no País das Maravilhas (Foto: Divulgação)

(Por Natália Mazzoni)

Você conhece a história da menina que caiu na toca do coelho e descobriu um mundo muito diferente daquele em que vivia? A história de Alice no País da Maravilha, de Lewis Carroll, foi recontada pela Cia. Le Plat Du Jour de um jeito bem diferente e travesso.

A Alice da peça mora num prédio e adora brincar, mas é ignorada por sua irmã mais velha. Entediada, ela cria um mundo maluco cheio de personagens curiosos, como uma rainha engraçada (responsável pela maioria das risadas da plateia) e um coelho que não consegue fazer truques de mágica. A menina busca entrar num jardim encantado, toma pílulas para aumentar e diminuir de tamanho o tempo todo, até que ela mesma nem sabe mais quem é.

O Estadinho esteve na reestreia do espetáculo e achou a história interessante. Quem nos ajuda com a crítica é a pequena Maria Júlia Silva Caliguieri, de 5 anos. Ela assistiu ao espetáculo ao lado de sua irmã mais nova, que dormiu! Algumas crianças dispersaram durante o espetáculo que, em alguns momentos, fica um pouco repetitivo. Mas Maria Júlia acompanhou todas as cenas e conta para você do que mais gostou. “Eu gostei da história, principalmente da cena em que a Alice come os cogumelos para mudar de tamanho. A rainha é legal e muito engraçada.”

Maria Júlia gostou da versão que viu de Alice

Ficou curioso para conhecer outro País das Maravilhas? A peça está em cartaz no teatro Alfa, em São Paulo.

Teatro Alfa – Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro.

Sábados e domingos, 17h30.

Crianças (até 12 anos): R$ 15. Adultos: R$ 30