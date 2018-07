Alimentos aventureiros

Amanhã (dia 13), o Circuito Estadinho apresenta a segunda parte de Histórias de Cozinha. Andi Rubenstein conta causos relacionados à comida na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas. E Renata Mattar estará lá com seu acordeão para deixar tudo mais divertido com música!

Na semana passada, ela contou Os Três Pães e O Pote de Leite e a Mosca. Hoje, ela vai falar de outros alimentos: o sal e a maçã. Em A História do Sal, um rei pergunta a suas três filhas o quanto elas amam ele. Elas tentam pensar naquilo que, para cada uma, tem mais valor: vestidos finos, anéis de brilhantes e outras riquezas. Mas a mais nova das moças diz que gosta dele tanto quanto as pessoas gostam de sal. O rei fica furioso! Como assim?! Que importância tem o sal? De tão bravo, ele a expulsa do reino. E ela vai percorrer uma longa jornada para provar para seu pai que o sal realmente é muito valioso. Será que ela consegue?

Na segunda história, Andi fala de macieira que sonhava em ter sua própria estrela. Ela achava que, à noite, as árvores mais altas encostavam nas estrelas.

E não vamos contar mais nada. Afinal, a Andi está o esperando no Circuito Estadinho. Apareça!

Circuito Estadinho: Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Sábado (dia 13), às 15 horas. Grátis.