Almanaque do Estadinho

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho se empolgou com a chegada das férias e virou um Almanaque! E de brincadeiras! Isso mesmo. Juntamos várias brincadeiras legais para sugerir a vocês. Ninguém vai ter desculpas para ficar parado. Tem opções para quem viajou para a praia, para o campo e até para quem ficou em casa. Sua casa não tem quintal? Sem problemas, o Estadinho pensou em você também.

Sabe aquele palito do espetinho de churrasco? Ele pode virar um pião. E as conchinhas da praia que você adora podem se transformar em um lindo quadro no seu quarto. Quer saber como? Clique nas páginas abaixo. Depois, continue aqui para descobrir como fazer uma princesa com sucata para brincar em casa.

Para fazer uma linda princesa em casa, você vai precisar de:

– 1 garrafa pet

– 1 garrafinha de bebida láctea

– retalho de tecido em forma de círculo

– tesoura de ponta redonda

– cola

– fitas de cetim

– massa de papel machê (tem para vender em papelaria)

– tinta, glitter, lã e canetinha

– fita crepe e jornal.

Como fazer:

– Peça ajuda a um adulto e recorte o gargalo (10 cm a partir da tampa) da garrafa pet. E divida a garrafinha de bebida láctea ao meio. Você só usará os gargalos (parte de cima) das garrafas.

– Faça uma bolinha de jornal amassado e prenda com fita crepe no gargalo da bebida láctea, para fazer a cabeça da princesa. Nas laterais da garrafinha, grude com fita crepe dois rolinhos de jornal, formando os bracinhos.

– Cubra tudo com massa de papel machê já preparada e deixe secar por 24 horas. Depois, pinte o corpinho da princesa.

– Pegue o tecido em forma de círculo e, no meio, recorte um buraco do tamanho do gargalo da garrafa pet. Será a saia.

– Decore a saia como quiser, com fitas e glitter.

– Para o cabelinho, cole um tufinho de lã na cabeça.

– Encaixe a parte de cima do corpo da princesa no gargalo da garrafa pet.

Pronto! Nasceu uma princesinha para você brincar em casa. Ou então, você pode fazer só o corpinho e montar outro personagem. Um rei, por exemplo. É só colocar a imaginação para funcionar. Afinal, temos tempo de sobra nas férias, não é? Aproveite e chame os amigos, vocês podem improvisar um teatrinho!

Se quiser, dê uma olhadinha em alguns livros que também ensinam a brincar.

O Quer Jogar?, de Adriana Klisys, ensina algumas brincadeiras e conta a história dos jogos. É da editora Sesc SP e custa R$ 99.

Para meninas que gostam de trabalhinhos manuais, o Art&Manias – Para Garotas Criativas (Editora V&R) ensina a fazer um montão de coisas, desde comidinhas gostosas até enfeites para os cabelos. Custa R$ 34,90.

O Vamos Brincar – Os Amigos e as Amigas do Maui de A a Z sugere brincadeiras de uma maneira bem divertida. É que quem ensina a brincar é o Maui, um cachorro espoleta da raça labrador. Editora Biruta, R$ 32.

Gostou? Então desliga o computador e vai brincar!