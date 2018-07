Almoço divertido

(Por Aryane Cararo)

Dalcio Machado é cartunista dos bons e já fez muitas ilustrações para jornais e revistas. Mas neste ano resolveu retomar um pouco da sua infância e escrever para crianças. E assim surgiu Não Brinque com a Comida!, um livro divertido, editado pela Companhia das Letrinhas, que mostra que não são apenas os humanos que brincam com seu prato. Nele, o filhote de ave pula corda com a minhoca, o bebê panda se equilibra com o bambu e um robozinho eletrônico faz travessuras com a fonte de energia. Pensando nisso, pedimos para o Dalcio brincar um pouco mais com a comida e ele não só respondeu com palavras como com desenhos exclusivos para o Estadinho. Adoramos! E repetimos eles aqui no blog, maiores, para vocês não perderem nenhum detalhe.

Se você não viu a matéria que saiu no Estadinho impresso, clique aqui. Se quiser ver outras perguntas que fizemos ao Dalcio, continue a leitura lá embaixo.

O leão brincaria de estilingue com os chifres do Orix (antílope).

O carrapato brincaria de peão com o boi de rodeio.

A elefanta brincaria de Eva com a folha.

E o Dalcio brincaria de vampiro com batatas fritas como presas.

Este é seu primeiro livro infantil?

Dalcio: Sim. Sempre que sobrava um tempinho, rabiscava texto e desenhos de uma história e botava na gaveta. Quando vi, a gaveta já estava transbordando! Ou publicava logo o primeiro ou comprava outra gaveta.

O que você não gostava de comer?

Argh! Pé de galinha, língua de boi, rodelonas de cebola crua… Alguém aí gosta?

Está preparando outro livro?

A Companhia das Letrinhas e eu já botamos o próximo livro no forno (e está começando a cheirar bem!). Deve se chamar O equilibrista.